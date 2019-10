Grodzieńska 19 - nowe mieszkania na Pradze

Nowe mieszkania na Pradze. Agena Development SA rusza z budową i sprzedażą lokali powstających w ramach kameralnej inwestycji Grodzieńska 19. Planowany budynek powiększy stołeczny zasób mieszkaniowy o 108 mieszkań i apartamentów. Obiekt wzniesie się na dawnych terenach fabryki mydła i świec "Adamczewski i S-ka". Projekt, powstały w pracowni TZA Targońska Zadrożny, ma nawiązywać do klimatu starej Pragi.

W 10 minut do metra

Lifestylowa część Starej Pragi

- Grodzieńska 19 to kolejne duże przedsięwzięcie, które swoim prestiżem dorównuje konkurencyjnym projektom. Chcieliśmy, aby budynek miał swoją tożsamość oraz czerpał z historii miejsca, w którym sto lat temu działała jedna z najpopularniejszych fabryk mydła i świec. Historia, której bieg nadali rzemieślnicy znajdzie odzwierciedlenie w architekturze i klimacie budynku. Liczę, że nowe mieszkania na Pradze zostaną docenione zarówno pod względem wartości architektonicznej, jak i lokalizacyjnej – mówi Łukasz Ingielewicz, prezes zarządu Agena Development SA.

Grodzieńska 19 to kameralny budynek wielorodzinny, który liczyć sobie będzie od 4 do 7 kondygnacji. Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w tym kwartale, a budowa ma potrwać 20 miesięcy. W ramach inwestycji zaplanowano 108 mieszkań i apartamentów o powierzchni od 28 do 99 mkw. Lokale usytuowane na najwyższych kondygnacjach będą miały niemal 2,95 m wysokości. Prawie wszystkie mieszkania będą miały balkony, loggie lub tarasy, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. W podziemnej hali garażowej przewidziano 82 miejsca postojowe z możliwością instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Deweloper nie zapomniał również o miłośnikach jednośladów, którzy korzystać będą mogli z parkingu rowerowego.W latach 30. XX wieku Grodzieńska słynęła z przemysłu. Przy ulicy widoczna była architektura budynków fabrycznych oraz nieliczne kamienice mieszkaniowe głównie dla robotników. Swoją działalność prowadziła także słynna fabryka mydła i świec „Adamczewski i S-ka”. Jednak we wrześniu 1939 roku druga wojna światowa spowodowała poważne zniszczenia zarówno zakładu, jak i całej Grodzieńskiej. Teraz, przy Grodzieńskiej 19 zamiast fabryki powstanie projekt mieszkaniowy, którego architektura, elewacja z czerwonej cegły oraz ascetyczne, industrialne wnętrza mają wpisywać się w charakter historycznej Pragi.Niewątpliwym atutem tej inwestycji jest bliskość II linii metra, będącej dla wielu znacznym ułatwieniem codziennych dojazdów do pracy. Inwestycja zlokalizowana jest tylko 10 minut spacerem od stacji „Szwedzka” oraz 15 minut od stacji metra i PKP „Dworzec Wileński”. Jednocześnie bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura autobusowa i tramwajowa zapewnią idealny dojazd zarówno do Centrum miasta, jak i pozostałych dzielnic Warszawy. W okolicy znajduje się wiele szkół i przedszkoli. Dzięki niedalekiej odległości Parku Praskiego i warszawskiego ZOO, przyszli mieszkańcy znajdą tu idealną przestrzeń do odpoczynku i relaksu.Dzisiaj ulica Grodzieńska jest w bardzo ważnym momencie swojej historii. Na fali sukcesu, jakie osiągnęły projekty Soho Factory oraz Centrum Praskie Koneser z pierwszym w Polsce Campus Warsaw stworzonym przez Google, a także będąca w trakcie realizacji Bohema Praga, okolica zaczęła się zmieniać. Na prawą stronę Wisły przeniosły swoje siedziby znane firmy, otworzyły się ciekawe miejsca, rozwinął się obszar handlowy i komunikacyjny. Obecność lifestylowych projektów sprawia, że warszawska Praga, uznana za jedną z najciekawszych dzielnic w Europie, tętni życiem, a północna jej część cieszy się coraz większą popularnością wśród osób poszukujących mieszkania.