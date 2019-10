Osiedle Brawo. Inpro znowu działa w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, zbieg ulic Domeyki i Strzeleckiego. To właśnie pod tym adresem, zaledwie 20 minut od Gdańska, powstaje najnowsza inwestycja z portfolio Inpro S.A. - Osiedle Brawo. Sprzedaż mieszkań już ruszyła. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 127 lokali o powierzchni od 38 do 126 mkw. Zakończenie realizacji planowane jest na 30 września 2021 roku.

Brawo to już kolejna inwestycja Inpro w Pruszczu Gdańskim. Mamy nadzieję, że osiedle zostanie przyjęte równie pozytywnie przez potencjalnych nabywców. Inwestycja wyróżnia się kameralnym charakterem, bardzo wysokim standardem wykończenia oraz szczególną dbałością o najmniejsze detale. Nasza oferta skierowana jest do wymagających klientów, którzy poszukują standardu premium – powiedział Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy INPRO S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Brawo - wizualizacja inwestycji Do oferty trafiło 127 mieszkań o powierzchni od 38 do 126 mkw.

Osiedle Brawo charakteryzować ma ponadczasowa architektura i design, którą podkreślać ma wysoki standard wykończenia budynków oraz części wspólnych. Wśród udogodnień dla mieszkańców znalazły się m.in. sala fitness, zewnętrzna strefa relaksu, plac zabaw oraz bawialnia dla dzieci. Rodzice docenić powinni również bezpośrednie sąsiedztwo żłobka i przedszkola. W pobliżu nie brakuje również infrastruktury handlowo-usługowej jak np. Empik, Rossman, Biedronka, Tesco, KiK, restauracja KFC oraz centrum handlowe Victory.I etap Osiedla Brawo zakłada powstanie 127 mieszkań o powierzchni od 38 do 126 mkw. Do każdego z nich należeć będzie przestronny balkon, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Ponadto w każdym z budynków znajdą się windy, piwnice oraz pomieszczenia dla wózków i rowerów.Osiedle Brawo będzie objęte całodobowym monitoringiem, a szlaban ograniczy wjazd samochodów na teren inwestycji. Hale garażowe zostaną usytuowane na poziomie -1, a wokół budynków znajdą się dodatkowe, naziemne miejsca postojowe – ogólnodostępne oraz płatne do indywidualnego wykorzystania przez właścicieli.Brawo to idealna propozycja dla tych, którzy cenią spokój i relaks w otoczeniu natury, a jednocześnie chcą mieć łatwy dostęp do Trójmiasta. Przyszli mieszkańcy osiedla będą mogli cieszyć się dogodną komunikacją miejską. Na terenie Pruszcza Gdańskiego kursuje bezpłatny autobus linii 107, którego przystanek znajduje się w niewielkiej odległości od inwestycji. Z kolei autobus nr 132 zapewni bezpośrednie połączenie do centrum Gdańska.Budowa osiedla rozpoczęła się 1 sierpnia br. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia MS 15 Architektura z Gdyni, a funkcję Generalnego Wykonawcy pełni Inpro S.A. Ceny lokali kształtują się w przedziale od 6480 do 7128 zł brutto za metr kwadratowy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2021 roku.