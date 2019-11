Archicom rusza ze sprzedażą kolejnego etapu Plant Racławickich

Archicom powiększył swoją ofertę o kolejne mieszkania powstające w ramach inwestycji Planty Racławickie. Do sprzedaży wprowadzono właśnie zamykający pierwszy etap prac budynek R1, a w nim 75 mieszkań o powierzchniach od 35 do 90 metrów kwadratowych.

Na przyszłych mieszkańców budynków R1 czeka bezpośredni widok z okien na bujną zieleń i dwa potoki. Dzięki dużym przeszkleniom mieszkania są znakomicie doświetlone i zapewniają świetną przestrzeń do relaksu. Piętrowa kompozycja przywołuje układ charakterystyczny dla lasów, wprowadza spokój i harmonię. Staranny dobór roślin przełoży się na poprawę samopoczucia mieszkańców i redukcję poziomu stresu – mówi Ewa Dziurzyńska z Archicom Studio, architekt prowadzący Planty Racławickie.

Najświeższa oferta sprzedażowa firmy Archicom to pięciokondygnacyjny budynek z 75 mieszkaniami zaprojektowanymi w układach, które - jak zapewnia sam deweloper - mają sprzyjać swobodnej komunikacji oraz możliwości wydzielenia strefy dziennej lub miejsca do pracy. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród lokali dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowych, których metraże zawierają się w przedziale od 35 do 90 metrów kwadratowych. Każde z nich posiadać będzie balkon lub ogródek z tarasem. Mieszkania usytuowane na ostatnich piętrach będą miały wysokość niemal 3 metrów, a ich balkony wyposażone zostaną w Lumony.W budynku zaplanowano również podziemną halę garażową z 59 miejscami parkingowych, 17 komórek lokatorskich, dwie klatki schodowe oraz dwie ciche, szybkobieżne windy.Plany dewelopera zakładają także powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych , stacji do samodzielnej naprawy rowerów oraz klubu fitness.Archicom planuje, że mieszkania zostaną oddane do użytkowania w drugiej połowie 2021 roku.Bezpośrednio przed budynkiem R1 powstanie nowoprojektowana część parkowa. Zaplanowano m.in. zespoły rabat, pnącza, łąki kwietne oraz grupy krzewów. Wiodąca barwa kwitnących roślin to biel oraz beżowo-brązowe odcienie kłosów traw ozdobnych. Natura przewijać się będzie przez całą przestrzeń osiedla – tarasy, ściany budynku i przestrzenie wspólne. Architektura ma wyróżniać się na tle najbliższego sąsiedztwa szklanymi witrynami oraz harmonijnymi elewacjami z subtelnymi podziałami w jasnych odcieniach. Dodatkowo deweloper zrewitalizuje pas naturalnej zieleni w części miejskiej, którego powierzchnia sięgnie niemal 2 700 m kwadratowych.Planty Racławickie zostały wprowadzone do sprzedaży w maju bieżącego roku. Osiedle powstaje przy ul. Racławickiej, w pobliżu Ślęzy i Olszówki Krzyckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych. W pobliżu znajduje się również pętla autobusowa, a także infrastruktura usługowa, edukacyjna, medyczna i sportowa.