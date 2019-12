Nova Mikołowska - nowe mieszkania w Katowicach

Activ Investments buduje nowe mieszkania w Katowicach. Mowa tu o powstającej w samym sercu miasta inwestycji Nova Mikołowska. Pierwszy jej etap zakłada powstanie 187 lokali o powierzchniach od 26 do 109 m² - od kompaktowych kawalerek, po przestronne układy czteropokojowe.

Projekt Activ Investments zakłada powstanie dwóch budynków mieszkalnych, połączonych wspólnymi, zielonymi dziedzińcami z elementami małej architektury oraz placami zabaw. Do sprzedaży wprowadzono już pierwszych 187 lokali - od kompaktowych, liczących sobie od 26 do 36 m² kawalerek, po znacznie bardziej przestronne, ponad 100-metrowe cztery pokoje. Przestrzeń na parterze zarezerwowana została dla działalności handlowo-usługowej.Nowe mieszkania powstają w dość wyjątkowej lokalizacji, bo w trójkącie Mikołowskiej, Raciborskiej oraz Strzeleckiej, a więc de facto w samym centrum Katowic, gdzie inwestycje mieszkaniowe od deweloperów należą raczej do rzadkości.Budynek usytuowany jest w pobliskim sąsiedztwie uczelni wyższych (w promieniu 2 km znajduje się ich aż 6), dworca oraz rynku, do którego spacer zajmie nie więcej niż 15 minut. Nowe mieszkania mają jeszcze jeden istotny atut - bliskość infrastruktury komunikacyjnej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się 2 minuty od inwestycji.To już trzecia inwestycja realizowana przez Activ Investment w Katowicach. Deweloper jest znany na Śląsku z kompleksu mieszkalno – usługowego Cztery Wieże oraz Osiedla Karoliny, gdzie jeszcze prowadzi aktywną sprzedaż mieszkań.