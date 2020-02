Najpopularniejsze osiedle mieszkaniowe. Oto najmodniejsze inwestycje

Które osiedle mieszkaniowe cieszyło się w ubiegłym roku największym powodzeniem wśród kupujących? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle mieszkaniowe Lokum di Trevi Osiedle mieszkaniowe Lokum di Trevi powstało na 10-hektarowym terenie po dawnych zakładach przemysłowych i hurtowniach

Agnieszka Jaworska-Goździewska, Marketing i PR Manager w Nickel Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Jarosław Kozak, wiceprezes Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Spółka prowadzi sprzedaż w 15 różnych projektach, realizowanych w pięciu miastach na terenie Polski. Największym zainteresowaniem klientów w 2019 roku cieszyło się Osiedle Na Woli, w którym sprzedanych zostało ponad 260 mieszkań. To obecnie jedna z większych inwestycji realizowanych przez spółkę, zlokalizowana na obszarze Warszawy, szczególnie pożądanym przez klientów i charakteryzującym się dużą chłonnością rynku. Sprzedaż na poziomie 170-180 mieszkań odnotowana została również w projektach Kamienna 145 we Wrocławiu, Słoneczne Miasteczko w Krakowie, czy Świętokrzyska Park w Gdańsku.Prowadzimy obecnie około 50 inwestycji mieszkaniowych w siedmiu miastach w Polsce. Trudno jest wskazać jeden wiodący projekt. Dużym zainteresowaniem w poszczególnych miastach cieszą się: Sokolska 30 Towers w Katowicach, Atal Warta Towers w Poznaniu, Modern Tower w Gdyni, Centro Ursus w Warszawie, Atal Aleja Pokoju w Krakowie, Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi, czy Nowe Miasto Różanka we Wrocławiu.Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się nasze inwestycje mieszkaniowe z segmentu premium w Warszawie i Szczecinie. Obie inwestycje wpisują się w trend „mieszkam tam gdzie pracuję”. Dla inwestorów to także bezpieczna lokata kapitału i pewny, stały zysk. W Warszawie to Bliska Wola Tower , nowoczesny wieżowiec, który jest zwieńczeniem naszej, sztandarowej inwestycji - Osiedla Bliska Wola, będącego hitem sprzedaży od 2017 roku, w którym zwyciężyło w rankingu „TOP 10 najlepszych osiedli mieszkaniowych”. Bliska Wola Tower, słynne już trzy wieże, z których najwyższa osiągnie 27 pięter, to jeden z najbardziej spektakularnych obiektów, w którym łącznie powstanie około 5 tys. mieszkań, apartamentów, powierzchni biurowych i handlowo-usługowych oraz przestrzeń rekreacyjna (lokal pod klub fitness) i czterokondygnacyjna część garażowa.Uwaga klientów ze Szczecina skupiona była wokół Hanzy Tower, najbardziej wyczekiwanego obiektu w centrum miasta, w którym oprócz zajmującej 22 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej (480 lokali) zaplanowano funkcje biurowo-handlowo-usługowe, a pod budynkiem - trzy piętra garażowo-podziemne. Mieszkańcy Hanzy Tower będą mogli korzystać z części wspólnych, m.in. basenu ze strefą wypoczynkową i zapleczem saun oraz tarasu widokowego na ostatnim, 27 piętrze, najwyższego budynku w Szczecinie.Diasfera Łódzka, pierwsza nasza duża inwestycja poza Wielkopolską i jednocześnie nasz największy projekt mieszkaniowy, odnotowała w tym roku bardzo wysoką sprzedaż. Niemałym zainteresowaniem cieszyło się również osiedle mieszkaniowe Nowe Złotniki pod Poznaniem oraz nowoczesna kamienica Fyrtel Wilda w Poznaniu, w której sprzedaliśmy już 90 proc. mieszkań.Największym zainteresowaniem w 2019 roku cieszyła się inwestycja Warszawski Świt w dzielnicy Targówek. Bardzo dobra lokalizacja i rozsądne ceny sprawiły, że klienci chętnie decydowali się na zakup mieszkania w tej inwestycji. Warto podkreślić, że w pobliżu osiedla znajduje się cała, niezbędna do codziennego życia infrastruktura. Poza tym, Warszawski Świt powstaje zaledwie 800 metrów od budowanej stacji metra Bródno. W 2020 roku planujemy rozpocząć budowę kolejnych etapów tego projektu.W ubiegłym roku z największym zainteresowaniem naszych klientów spotkało się osiedle mieszkaniowe Lokum di Trevi. Jego ostatni, X etap został oddany do użytku na początku 2020 roku. Usytuowana na wrocławskim Tarnogaju inwestycja od lat cieszyła się dużym uznaniem nabywców, szybko stając się jednym z najpopularniejszych osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu. Zadecydowało o tym wiele czynników, do których z pewnością należy doskonała lokalizacja w pobliżu ulic Armii Krajowej, Bardzkiej i Krakowskiej oraz świetnie rozwinięta sieć komunikacji publicznej. Osiedle cechuje również wysoka jakość wykonania budynków i mieszkań, zróżnicowane metraże oraz funkcjonalne układy wnętrz dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Istotnym atutem jest podwyższony standard części wspólnych. Tworzą je atrakcyjnie zaaranżowane dziedzińce z fontannami, bujną roślinnością, elegancką małą architekturą oraz strefami rekreacji i bezpiecznymi placami zabaw.Osiedle mieszkaniowe Lokum di Trevi powstało na 10-hektarowym terenie po dawnych zakładach przemysłowych i hurtowniach. Dzięki sukcesywnej rewitalizacji udało się go przekształcić w tętniącą życiem i służącą mieszkańcom przestrzeń miejską.Biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów deweloperskich i umów blokady, zdecydowanie naszym bestsellerem roku 2019 był ST_ART Piątkowo. To inwestycja odpowiadająca na potrzeby szerokiego grona klientów. Począwszy od młodych osób, które poszukują swojego, pierwszego mieszkania na start, poprzez rodziny różnej wielkości, w tym również takie, które potrzebują większej powierzchni, a skończywszy na osobach dojrzałych, które wracają do miasta po sprzedaży domu na przedmieściach. Bardzo dobry dojazd do centrum dzięki bliskości szybkiej linii tramwajowej, osiedle, na którym znajdziemy sklepy, przychodnie, apteki, place zabaw i usługi potrzebne na co dzień, a także piękny widok na panoramę Poznania z mieszkań na wyższych kondygnacjach. To wszystko składa się na dobry odbiór inwestycji wśród klientów, do których należą również inwestorzy, kupujący mieszkania z myślą o wynajmie.Najwięcej lokali sprzedaliśmy w naszej gdańskiej inwestycji Wolne Miasto. Było to spowodowane prawdopodobnie faktem, że w 2019 roku kończyliśmy piąty etap tego projektu i klienci chętniej kupowali lokale w niemal gotowym budynku. Pozostałe dwie inwestycje mieszkaniowe zostały wprowadzone do sprzedaży na wiosnę 2019 i ich budowa zostanie zakończona dopiero pod koniec tego roku. Mimo to w inwestycji Przy Arsenale i Moja Północna sprzedaż sięgnęła już 50 proc.W 2019 roku dużym zainteresowaniem klientów cieszyły się inwestycje mieszkaniowe Miasto Wola i Stacja Kazimierz. Świetna lokalizacja w zacisznym rejonie najszybciej rozwijającej się części warszawskiej Woli przyciąga nabywców.Zgodnie z przewidywaniami, największy udział w naszych rocznych wynikach sprzedażowych miał warszawski projekt Miasto Moje, który od początku jest naszym bestsellerem. Spośród 761 lokali sprzedanych łącznie w 2019 roku, aż 156 znajdowało się właśnie w tej inwestycji na warszawskiej Białołęce. Powody są dla nas jasne. Osiedle mieszkaniowe Miasto Moje jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta dzięki pobliskiej stacji kolejki. Mieszkania są dostępne w znacznie korzystniejszych cenach niż w centralnych dzielnicach Warszawy.W budowanym obecnie IV etapie dwupokojowy lokal można kupić za 250 tys. zł. Warto zwrócić uwagę także na miastotwórczy charakter osiedla, w którego centrum znajduje się Pasaż Wisła. W ten sposób staraliśmy się zapewnić mieszkańcom zarówno tereny do rekreacji, jak i wszelkie potrzebne na co dzień sklepy i usługi.Dwa kolejne hitowe projekty to Grunwald2 w Poznaniu oraz Ursus Centralny w Warszawie. W 2019 roku sprzedaliśmy w nich, odpowiednio 124 oraz 91 mieszkań. Potencjał sprzedażowy Ursusa Centralnego jest przy tym znacznie większy. Ubiegłoroczny wynik obejmuje bowiem jedynie drugie półrocze. Zakładamy, że w tym roku sprzedaż mieszkań w tym projekcie będzie znacząco wyższa.Każda z naszych inwestycji sprofilowana jest pod inną grupę klientów, stąd trudno wyróżnić wiodące osiedle mieszkaniowe. Dużą uwagę przykładamy do budownictwa uniwersalnego i aspektów związanych z troską o zdrowie i codzienny komfort. Dotyczy to z jednej strony przestrzeni stricte mieszkalnej – dla przykładu, w mieszkaniach powstających na Osiedlu Mickiewicza 4 i Holm House 3 zainstalujemy zintegrowane z oknami nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne. Z drugiej strony, nasze ambicje sięgają dalej niż mury budynków, dlatego pośród nich sadzimy zieleń o zwiększonej efektywności filtracji powietrza, aranżujemy zielone wewnętrzne dziedzińce, tworzymy parki.Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się nasze projekty Osiedle Natura w Wieliszewie i Osiedle Łomianki. Pierwsza inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz kolejki SKM. Niskie czynsze, energooszczędność oraz jedne z najniższych cen na stołecznym rynku sprawiły, że mieszkania dobrze się sprzedają. W ofercie pozostała już niewielka pula lokali w cenie od 4290 zł/mkw. W Osiedlu Łomianki sprzedaż mieszkań z pierwszego etapu powoli dobiega końca i rozpoczęła się sprzedaż lokali, które powstaną w drugiej fazie projektu. Sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej, 15 minut do stacji metra, mieszkania smart, fotowoltaika części wspólnych, niskie czynsze, część mieszkań z przestronnymi antresolami i ceny zaczynające się od 5150 zł/mkw. - tak w skrócie można scharakteryzować to osiedle mieszkaniowe.Największym naszym projektem, który w minionym roku miał największy udział w sprzedaży jest Osiedle Pastelowe zlokalizowane w Gdańsku Łostowicach. Inwestycja składa się z trzech budynków, w których znajdzie się łącznie 180 mieszkań. Kolejnymi inwestycjami najlepszymi pod względem wielkości sprzedaży było Osiedle Nowe Rokitki w Rokitkach koło Tczewa i Grano Residence w centrum Gdańska. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również inwestycja na Gdańskiej Morenie czyli Osiedle Foresta oraz prestiżowy kompleks apartamentów Sol Marina z własną mariną jachtową.