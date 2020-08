Lisia Apartamenty. Nowe mieszkania w Zielonej Górze

Zielona Góra, ulica Lisia. To właśnie pod tym adresem powstaje kolejne osiedle mieszkaniowe z portfolio EBF Development. Plany dotyczące inwestycji zakładają powstanie siedmiopiętrowego budynku wielorodzinnego, który pomieści 233 nowe mieszkania. Sprzedaż i budowa już ruszyły. Zakończenie prac zaplanowano na listopad nadchodzącego roku.

Jak już wspomniano we wstępie w ofercie Lisia Apartamenty znajdują się 233 nowe mieszkania o powierzchniach od 44 do 76 mkw. Są to zarówno kawalerki, jak i lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe z aneksem kuchennym. Deweloper zapewnia, że dostępne powierzchnie gwarantują szerokie możliwości aranżacyjne.Na terenie inwestycji powstaną podziemne hale garażowe z otwartymi i zamkniętymi miejscami postojowymi W przypadku kawalerek ceny rozpoczynają się od 4 900 zł/mkw. Pozostałe metraże to wydatek co najmniej 5 400 zł/mkw. Przyszli mieszkańcy mogą również zakupić komórkę lokatorską.Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycja zostanie przekazana w ręce mieszkańców w listopadzie 2022 roku.Nowe mieszkania powstają przy ulicy Lisiej w Zielonej Górze. Zaletą tego adresu jest lokalizacja. Niedaleko stąd do centrum. W pobliżu znajduje się szkoła, duży market budowlany oraz liczne punkty usługowo-handlowe.