Essentiel Talarowa: nowe mieszkania na Tarchominie

Warszawski Tarchomin, ulica Talarowa. To właśnie ten adres wybrała na realizację swojej nowej inwestycji mieszkaniowej firma Bouygues Immobilier Polska. Essentiel Talarowa to dwa budynki wielorodzinne, które pomieszczą 167 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach. Prace już ruszyły. Ich zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2022 roku. Generalnym wykonawcą osiedla jest polska firma SPS Construction z Kielc.

Jak już wspomniano we wstępie, Essentiel Talarowa to dwa trzypiętrowe budynki, a w nich 167 nowych mieszkań - 155 w większym i 12 w mniejszym. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy lokali - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 mkw., po przestronne, stumetrowe cztery pokoje. Do każdego z mieszkań należeć będzie balkon lub loggia, a w przypadku parterów - przydomowy ogródek.Pod większym z budynków zaplanowano halę garażową z miejscami parkingowymi i komórkami lokatorskimi, a na zewnątrz dwa dodatkowe parkingi z zadaszonymi miejscami, ozdobione pergolami z zielenią. Na terenie osiedla powstanie plac zabaw.Architekci wybrali stonowaną, jasną kolorystykę, a formę zdynamizowali wprowadzeniem uskoków w części elewacji oraz wysunięciem niektórych mieszkań poza podstawowy obrys budynków.Firma Bouygues Immobilier Polska podkreśla, że powstająca na Tarchominie inwestycja ma dla niej szczególne znaczenie ze względu na jej ekologiczny charakter. Projekt osiedla zakłada takie rozwiązania jak: panele fotowoltaiczne, białe poszycie na dachu, zbiorniki do gromadzenia deszczówki, stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone stojaki na rowery, a także roślinność porastającą wjazdy do garaży podziemnych.Powyższe rozwiązania przede wszystkim zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Przy użyciu paneli fotowoltaicznych do oświetlania części wspólnych wykorzystuje się odnawialną i tańszą energię słoneczną, białe pokrycie dachu powoduje mniejsze nagrzewanie budynku, dzięki czemu zużywa się mniej energii na jego chłodzenie klimatyzacją, natomiast zgromadzonej wody deszczowej używa się do podlewania roślin.W konsekwencji mieszkańcy zapłacą mniejsze rachunki za prąd i wodę.Atutem nowych mieszkań ma być również ich lokalizacja. Tarchomin to dynamicznie rozwijająca się część Warszawy, gwarantująca bliskość terenów zielonych oraz dogodne połączenie z pozostałymi częściami miasta. W pobliżu są przystanki autobusowe i tramwajowe, park, ogródki działkowe, ośrodki sportowe, restauracje, galeria handlowa, przedszkola i szkoły. Niedaleko jest także do Wisły.