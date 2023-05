Wkrótce ruszy budowa osiedla Portowo na Starołęce

Wkrótce ruszy budowa projektu Portowo na Starołęce. Atutem nowo powstającego osiedla będzie bliskość wody i terenów rekreacyjnych oraz rozwiązania przyjazne środowisku spełniające cele ESG. Inwestorem jest firma Vastint Poland. Docelowo Portowo będzie oferować w sumie 1800 mieszkań w 50 budynkach wielorodzinnych.

Rewitalizacja pięknego terenu wciąż czekającego na odkrycie

Teren dawnego portu rzecznego to przepiękny, aczkolwiek wciąż mało znany zakątek Poznania. Wszyscy, którzy go odwiedzają, są zaskoczeni, że taka perełka do tej pory zachowała się w mieście. Działalność fabryki Stomil zostanie wygaszona w najbliższych latach i tym samym zniknie ostatni argument przeciw osiedlaniu się w tej urokliwej okolicy. Można tę sytuację porównać do Jeżyc, gdzie na terenach poprzemysłowych kwitnie budownictwo mieszkaniowe – piękne domy powstają na terenach opuszczonych przez cztery spore przedsiębiorstwa: Goplanę, Wiepofamę, Powogaz i Modenę. Teraz czas na Starołękę!, mówi Rafał Przybył, Regional Manager, Vastint Poland.

Zielone osiedle nad wodą

Docelowo osiedle składać się będzie z blisko 50 budynków wielorodzinnych o zróżnicowanym charakterze z nowoczesnymi parterami usługowo-handlowymi.

Kupno lub wynajem mieszkania dopiero po zakończeniu budowy

Obszar przewidziany pod zabudowę Portowa niegdyś wykorzystywany był do celów gospodarczych. Mieściła się tu fabryka kosmetyków Pollena Lechia oraz port rzeczny.

Portowo powstanie na 19-hektarowym terenie zlokalizowanym nad Wartą, w bezpośredniej bliskości śródmieścia Poznania, przy jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta - Rondzie Starołęka. Od niedawna teren przyszłego osiedla ma dostęp do Wartostrady, która jest ciekawą propozycją dla amatorów spacerów lub przejażdżek rowerowych.Obszar przewidziany pod zabudowę Portowa niegdyś wykorzystywany był do celów gospodarczych. Mieściła się tu fabryka kosmetyków Pollena Lechia oraz port rzeczny. Charakter tego niezagospodarowanego, postindustrialnego terenu zmieni się radykalnie w ciągu najbliższych kilkunastu lat - powstanie tu nowoczesna dzielnica mieszkaniowa. Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia będzie przebiegać w 5-6 etapach. Uruchomienie budowy pierwszego z nich planowane jest jesienią tego roku, natomiast zakończenie ostatniego etapu nastąpi prawdopodobnie w 2036 roku.Docelowo osiedle składać się będzie z blisko 50 budynków wielorodzinnych o zróżnicowanym charakterze z nowoczesnymi parterami usługowo-handlowymi. Od ulicy Hetmańskiej i ronda Starołęka planowana jest zabudowa wielkomiejska, natomiast od strony rzeki znacznie niższa i bardziej kameralna. Całość dopełnią ogólnodostępne tereny zielone, obiekty użyteczności publicznej oraz miejsca rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W ramach projektu planowana jest także przebudowa ul. Starołęckiej na odcinku od ronda Starołęka do ul. Romana Maya, której rezultat podniesie z czasem walory komunikacyjne osiedla.Malowniczo położone nad brzegiem Warty osiedle zaplanowano jako samowystarczalne, kameralne miasteczko z wszelkimi udogodnieniami i usługami. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się także bezpośrednim kontaktem z wodą. Nabrzeże będzie służyło celom rekreacyjnym zarówno spacerowiczom jak i osobom chcącym korzystać z wody. Powstanie m.in. osiedlowa przystań przeznaczona dla motorówek, łodzi i kajaków, grobla łącząca północną część projektu z terenami nadrzecznymi, a także mostek na Obrzycy. Zagospodarowanie brzegu Warty oraz włączenie osiedla w sieć istniejących ścieżek rowerowych i tras wodnych planowane jest w dalszych etapach inwestycji.Portowo będzie oferować w sumie 1800 mieszkań na sprzedaż i wynajem dla klientów indywidualnych. Metraże będą wahać się od 30 m2 w przypadku małych kawalerek do ponad 100 m2 w 5-ciopokojowych apartamentach. Wszystkie lokale będą funkcjonalnie zaplanowane i gotowe do zamieszkania od pierwszego dnia po dopełnieniu formalności. Klienci zainteresowani kupnem lub wynajmem będą mogli obejrzeć i wybrać wykończony lokal, w jednym z kilku dostępnych stylów, dopiero po zakończeniu budowy.Portowo ma swoją długą historię, poczynając od zakupu przez Vastint działki budowlanej w 2008 r. Pierwszy zarys koncepcji projektu został przedstawiony publicznie trzy lata później, jednakże start inwestycji znacząco opóźniał się z powodu oprotestowywania decyzji administracyjnych przez podmioty trzecie. Równolegle do prowadzenia postępowań odwoławczych, deweloper współpracował z władzami Poznania w przygotowaniu strategii rozwoju „Rzeka w mieście” i dostosowaniu projektu do jej wytycznych. Portowo wpisuje się w niebiesko-zieloną strategię miasta i jako jeden z niewielu projektów realizowane będzie w duchu tej idei. W 2019 r. Vastint pozyskał przyległą działkę, powiększając teren inwestycji o dodatkowe trzy hektary. Pozwolenie na budowę pierwszego etapu osiedla uzyskano w 2022 r. i niebawem zostanie wyłoniony generalny wykonawca. Ustalenia dotyczące kolejnych etapów tej inwestycji stanowią przedmiot rozmów z Urzędem Miejskim. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.