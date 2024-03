Markowy Targówek w Markach w stanie surowym zamkniętym

Inwestycja Markowy Targówek w Markach przy ulicy Kosynierów osiągnęła już stan surowy zamknięty. Obiekt zaprojektowała pracownia POLE Architekci.

Realizujemy nietypowy, ciekawy architektonicznie budynek z różnymi elementami budownictwa kategorii premium. Jednocześnie będziemy mogli oferować lokale w bardzo konkurencyjnych cenach w stosunku do cen mieszkań zlokalizowanych na Targówku lub Białołęce. Starannie wybieraliśmy działkę pod tę inwestycję i jest to już doceniane przez nabywców mieszkań. Lokalizacja z jednej strony w bliskości Centrum Handlowego M1 w Markach, z drugiej zaś od strony cichej, spokojnej dzielnicy willowej i terenów zielonych pozwoli naszym klientom korzystać z bogatej infrastruktury, a jednocześnie z relaksu – mówi prezes Revi Kompanii Deweloperskiej Mariusz Sawoniewski.

Czynnikiem dominującym jest kameralność budynku wpisująca się w okoliczną cichą, spokojną willową zabudowę. Modułowy układ bryły tworzy dwa dziedzińce, które sprawiają, że panuje wrażenie, iż mieszka się w mniejszej skali niż w istocie ma to miejsce. Nabywca lokalu z żadnego miejsca nigdy nie będzie widział całości budynku, jak również nikt nikomu nie będzie zaglądał do okien, co obecnie jest fatalnym zjawiskiem w przeciętnym budownictwie mieszkaniowym. Układ jest kaskadowy i podkreślający tarasy – od ulicy Kosynierów są tylko trzy kondygnacje, a czwarta i piąta są wycofane tworząc właśnie owe tarasy. Wielkim atutem jest fakt, że wszystkie mieszkania są strefowane, co oznacza, że wchodząc do mieszkania mamy w jednej strefie część dzienną, a w drugiej część nocną. Olbrzymi nacisk położyliśmy na doświetlenie mieszkań i jest ono typowe dla budownictwa premium. Stosunek powierzchni okien do powierzchni mieszkań jest tutaj znaczący i zastosowaliśmy duże okna, jakich nie używa się w budownictwie popularnym. Wszystkie mieszkania są doświetlone od południa, południowego wschodu i południowego zachodu, czyli w stopniu maksymalnym. Budynek pozbawiony jest balkonów, które nie dają intymności i zazwyczaj nie są zadaszone. Zastosowaliśmy wyłącznie loggie i tarasy w takich układach, w których nie ma możliwości kontaktu wzrokowego z sąsiednimi lokalami.

Będzie to spokojny, kameralny, elegancki budynek, którego elewacja będzie wykończona tynkiem strukturalnym o wysokiej gramaturze w barwie złamanej bieli wraz z dodatkami w stonowanym szampańskim kolorze – podsumowuje Wojciech Gajewski z pracowni POLE Architekci.

Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 3603 mkw.Budynek ma klasyczną konstrukcję słupowo-płytową najbardziej preferowaną przez współczesnych nabywców mieszkań ze względu na możliwość korygowania układów funkcjonalnych w stosunku do projektu bazowego. Markowy Targówek na pięciu kondygnacjach zaoferuje 86 mieszkań dla około 250 mieszkańców. Zróżnicowane mieszkania będą miały powierzchnie od 25 do 125 mkw. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkań osiągnie około 5100 mkw. W podziemnej kondygnacji garażowej znajdzie się 77 miejsc parkingowych.Projekt Markowego Targówka relacjonuje architekt Wojciech Gajewski:Markowy Targówek będzie budynkiem wyniesionym ponad poziom ulicy na wysokość 1,7 m. Jest to jeden z kolejnych elementów zapewniania lokatorom prywatności, ponieważ każdy lokal parterowy ma ogródek. Ponadto budynek będzie obudowany skarpą z bardzo licznymi nasadzeniami. Zasilanie oświetlenia części wspólnych będą wspomagały panele fotowoltaiczne, co wspólnocie mieszkaniowej ograniczy rachunki za prąd.Ze strony Totalbudu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.