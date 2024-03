Apartamenty na Wzgórzach w Zawadzie - kolejny etap w sprzedaży

J.W. Construction wprowadziło do sprzedaży kolejny budynek w inwestycji Apartamenty na Wzgórzach w Zawadzie, nieopodal Myślenic. Do oferty trafiło 8 nowych mieszkań o powierzchni od 25 m2 do 58 m2.

Apartamenty na Wzgórzach przyciągają uwagę przede wszystkim ze względu na malownicze położenie na przestrzennym, pagórkowatym terenie. Pod zabudowę przeznaczono mniej niż połowę z 30 hektarów powierzchni, na której znajduje się inwestycja. Oznacza to niskie nasycenie zabudowy i dostęp do licznych terenów zielonych, czego nie znajdziemy w inwestycjach miejskich, w tym prywatnego, blisko 8-hektarowego parku leśnego – komentuje Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction. – W kolejnych latach w okolicy pojawi się tu także połączenie kolejowe na trasie Kraków-Myślenice, co dodatkowo usprawni komunikację ze stolicą Małopolski – dodaje Małgorzata Ostrowska.

Apartamenty na Wzgórzach - wizualizacja 2 W sprzedaży dostępnych jest obecnie 18 nowych mieszkań o powierzchni od 25 m2 do 58 m2.

Apartamenty na Wzgórzach - wizualizacja 3 Apartamenty na Wzgórzach przyciągają uwagę przede wszystkim ze względu na malownicze położenie na przestrzennym, pagórkowatym terenie.

Apartamenty na Wzgórzach są zlokalizowane w Zawadzie, w odległości 18 km od Krakowa. Miejscowość Zawada leży na pograniczu dwóch krain: Pogórza Wielickiego i Beskidu Makowskiego, a także w pobliżu zbiornika retencyjnego – Jeziora Dobczyckiego. Inwestycja stanowi debiut J.W. Construction na małopolskim rynku.J.W. Construction wprowadziło właśnie do oferty kolejny 3-kondygnacyjny budynek z gotowego, wybudowanego pierwszego etapu inwestycji. W sprzedaży dostępnych jest tym samym 18 nowych mieszkań o powierzchni od 25 m2 do 58 m2. Mieszkańcy inwestycji będą mieli dostęp do udogodnień, takich jak: kort tenisowy czy tereny rekreacyjne wokół osiedla z miejscami wyznaczonymi do grillowania. Ceny mieszkań w nowej puli sprzedażowej zaczynają się już od 250 tys. zł.Apartamenty na Wzgórzach to kolejna inwestycja z portfela J.W. Construction bazująca na technologii szkieletowej i drewnianych prefabrykatach produkowanych w należącej do dewelopera fabryce w Tłuszczu. Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów we wnętrzach panuje korzystny mikroklimat bez smogu, bakterii i wirusów - to idealne środowisko np. dla alergików. W projekcie wdrożono ponadto szereg dodatkowych rozwiązań, jak ogrzewanie podłogowe, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy rekuperacja, które sprawiają, że inwestycja jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także o niskich kosztach utrzymania.