Centrum Warszawy, aleja Solidarności, pobliskie sąsiedztwo stacji metra Ratusz Arsenał. To właśnie pod tym adresem ruszają prace związane z realizacją najnowszej inwestycji mieszkaniowej z portfolio ECO-Classic. W dwubryłowym apartamentowcu powstaną mieszkania o powierzchniach od 26 do 102 m2. Zgodnie z harmonogramem zakończenie realizacji Apartamentów „Przy Arsenale” ma przypaść na I kwartał 2021 r.

W biznesowym city

- Działka, na której powstaje inwestycja znajduje się w najlepszym z możliwych punktów Warszawy. W miejscu wręcz wymarzonym zarówno dla inwestora, jak i nabywcy lokalu mieszkalnego czy użytkowego- mówi Zuzanna Należyta, Dyrektor ds. Handlowych w ECO-Classic.- Lokalizację tę dzieli około 500 m od Placu Bankowego i znajdującego się przy nim Ratusza. W najbliżej okolicy znajdują się nowoczesne biurowce i sądy. Do nowego, biznesowego centrum na Woli jest stąd zaledwie 2,5 km – w linii prostej jedynie trzy przystanki tramwajem.

Odpoczynek wśród zieleni



- Bliskość zieleni jest nieoceniona dla osób, które decydują się na zamieszkanie w ścisłym centrum nowoczesnego miasta- komentuje Zuzanna Należyta, Dyrektor ds. sprzedaży - Pełna infrastruktura miejska i liczne rozwiązania dla fanów dwóch kółek, typu Veturilo czy ścieżki rowerowe, przez dużą część roku ułatwiają, przyspieszają i uatrakcyjniają poruszanie się po mieście.

Wygoda życia

-Apartamenty „Przy Arsenale” jest idealnym miejscem dla osób lubiących szybkie życie miejskie, chcących mieć wszystko na wyciągnięcie ręki- mówi Zuzanna Należyta. – To doskonały projekt pod zakup inwestycyjny– zarowni lokali użytkowych z przeznaczeniem restaurację, butik czy salon urody, jak i mieszkania na wynajem – na cele mieszkaniowe lub na firmę- kancelarię, gabinet. To nasza prestiżowa odpowiedź na potrzeby aktywnych i mobilnych konsumentów rynku nieruchomości.

W niższej, wyeksponowanej w kierunku al. Solidarności części budynku, powstaną w głównej mierze mieszkania o mniejszej powierzchni, dla przestronnych 3-, 4- i 5-pokojowych apartamentów zarezerwowano wyższą część obiektu. Każdy z lokali będzie oferował ponadstandardową wysokość (2,8 - 3 metry), a także loggię lub balkon. Najwyższe piętra zarezerwowane zostały dla apartamentów z zielonymi tarasami. Deweloper nie zapomniał również o takich udogodnieniach jak np. recepcja z powitalnym lobby czy rowerownia.Inwestycja powstaje na działce zlokalizowanej zaledwie 0,5 km od Placu Bankowego, w jej sąsiedztwie znajdują się przystanki metra, 10 linii autobusowych, 8 tramwajowych oraz stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Komunikację samochodową ma ułatwiać z kolei sąsiedztwo dwóch głównych osi komunikacyjnych miasta - przechodzącej w trasę W-Z al. Solidarności oraz ul. Marszałkowskiej.Ale ta śródmiejska lokalizacja to również bliskość zieleni miejskiej i aktywnego wypoczynku. Na tyłach budynku znajduje się jeden z najpiękniejszych ogrodów miejskich – Ogród Krasińskich. W odległości około 1000 metrów kolejne parki – Ogród Saski i Park Mirowski.Stąd w zaledwie kilkanaście minut piechotą można dotrzeć na Stare Miasto i na Bulwary Wiślane.Minimalistyczna architektura budynku będzie stanowiła kontynuację śródmiejskiej zabudowy i jej naturalne zagęszczenie. Czystość i chłodny spokój detalu podkreślą nowoczesne materiały wykończeniowe- naturalny kamień i drewno oraz liczne przeszklenia.Koncepcję architektoniczną budynku opracowały pracownie Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp. j. oraz Eco-Classic Architekci. Generalnym Wykonawcą budynku jest Consteel.Deweloper ECO-Classic na rynku warszawskim jest kojarzony głównie z inwestycjami z apartamentowymi i z segmentu podwyższonego. Najbardziej rozpoznawalnymi jego inwestycjami są Apartamenty TRIO wybudowane przy ul. Stawki, Apartamenty Merliniego przy parku wodnym „Warszawianka” czy, będąca do dziś jedną z determinant Mokotowa, Rezydencja „Pod Orłem”, znajdująca się w sąsiedztwie stacji metra Wilanowska. Apartamenty „Przy Arsenale”, ze swoją doskonałą lokalizacją i dostępnością komunikacyjną są więc w tym względzie kontynuacją polityki firmy, wpisującą się w jej model biznesowy.