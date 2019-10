Osiedle Ostoja w Rumi. Ruszyła budowa I etapu

Rumia, ulica Jeziorna. To właśnie pod tym adresem, zaledwie 25 minut od centrum Gdyni, powstaje najnowsza inwestycja z portfolio Inpro S.A. Sprzedaż mieszkań oferowanych w jej pierwszym etapie już ruszyła. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 138 lokali o powierzchni od 40 mkw. do 80 mkw. Przygotowanie terenu pod budowę już się rozpoczęło, zakończenie realizacji planowane jest na 30 lipca 2021 roku.

Budowa Osiedla Ostoja przebiegać będzie dwuetapowo. Łącznie powstanie 11 budynków wielorodzinnych oraz trzy hale garażowe. W ramach I etapu zaplanowanych zostało 6 budynków, a w nich 138 mieszkań o metrażach od 40 mkw. do 80 mkw. Do tego dwie naziemne hale z miejscami postojowymi. Ceny lokali rozpoczynają się od 6 156 zł brutto za metr kwadratowy.II etap realizacji obejmie powstanie 5 budynków oraz 1 hali garażowej. Przyszli mieszkańcy mają również możliwość zakupu na wyłączność naziemnego miejsca postojowego , usytuowanego na odrębnej działce. Plany zakładają, że pierwsza faza projektu zostanie ukończona 30 lipca 2021 roku. Projekt architektoniczny osiedla Ostoja powstał w pracowni MS 15 Architektura z Gdyni, a funkcję Generalnego Wykonawcy objęła firma Inpro S.A.Projekt inwestycji został przygotowany z myślą o osobach, które cenią wysoką jakość oraz mieszkanie w spokojnej i zielonej okolicy. Z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców lokale na parterze będą posiadały przydomowe ogródki. Właściciele mieszkań na wyższych kondygnacjach będą mogli cieszyć się słonecznymi i szerokimi balkonami.Wśród udogodnień dla mieszkańców osiedla Ostoja, deweloper przewidział duże boisko wielofunkcyjne do różnych gier zespołowych oraz plac zabaw dla najmłodszych, który powstanie w II etapie inwestycji. W budynkach zaplanowano wózkarnie, rowerownie oraz piwnice na poziomie parteru. Wszystkie budynki będą posiadały windy.Osiedle Ostoja powstanie w malowniczej Rumi, zaledwie 25 minut drogi od centrum Gdyni. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajdować się będzie centrum handlowe Port Rumia z licznymi sklepami i restauracjami oraz supermarketem Auchan. Ostoja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Niedaleko osiedla znajduje się również ekskluzywna strefa saun Aqua Spa & Saunarium Red, Decathlon, salon meblowy Agata oraz dwie szkoły podstawowe.Okolica inwestycji jest dobrze skomunikowana transportem miejskim, bowiem tuż przy osiedlu znajduje się przystanek, z którego odjeżdżają dwie linie autobusowe. Na terenie Rumi kursuje autobus linii 84, który swoją trasą obejmuje takie miejsca jak centrum handlowe Port Rumia, cmentarz w Starej Rumi, Dworzec PKP czy Urząd Miasta. Drugi autobus nr 9 zapewnia dojazd do sąsiadującej Redy. Pobliska stacja PKP umożliwi przyszłym mieszkańcom szybkie i bezpośrednie połączenie z Gdynią, Gdańskiem i Sopotem. Podróż Szybką Koleją Miejską zajmie zaledwie 10 minut.