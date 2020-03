Moko Botanika: 477 nowych mieszkań w inwestycji Marvipolu

Warszawski Służewiec, ulica Bokserska 54. To właśnie pod tym adresem powstanie Moko Botanika - najnowsza warszawska realizacja firmy Marvipol Development. Do oferty trafiło właśnie 156 z 477 zaplanowanych lokali. Nowe mieszkania będą liczyć sobie od 32 m2 do 113 m2. Prace budowlane ruszą w II kwartale tego roku, ich zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2021.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Moko Botanika - wizualizacja inwestycji Moko Botanika powstaje przy ulicy Bokserskiej 54 w południowo-zachodniej część Mokotowa, na Służewcu

W ramach inwestycji Moko Botanika powstanie łącznie 477 oraz 6 lokali usługowych. W bieżącej ofercie Marvipolu znajdziemy 156 nowych mieszkań - od kompaktowych, 32-metrowych kawalerek, po znacznie przestronniejsze cztery pokoje o powierzchni 88 m2. Do każdego z nich należeć będzie balkon, loggia, ogródek lub nawet 100-metrowy taras. Projekt Moko Botanika powstał w pracowni architektonicznej Kuryłowicz & Associates.Budynki zostały zaprojektowane tak, aby z każdej strony znajdowała się pomiędzy nimi wolna przestrzeń. Takie rozwiązanie ma pozwolić na uniknięcie tzw. efektu studni i zagwarantować mieszkańcom ciszę oraz spokój.W centrum dziedzińca powstanie otoczone zielenią patio z pergolą oraz punkty z mgiełką wodną zapewniające ochłodę w upalne dni. Na terenie osiedla zastosowane będą rozwiązania sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Utworzona zostanie specjalna strefa rekreacyjna z urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń oraz wieloelementowym placem zabaw dla dzieci, a to wszystko w otoczeniu bujnej przyrody.Osiedle Marvipolu będzie monitorowane i nadzorowane przez pracowników ochrony. Nowe mieszkania powstają w lokalizacji, którą charakteryzuje dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, a dojazd do centrum miasta zajmuje około 15-20 minut. Okolica posiada bogato rozwiniętą infrastrukturę usługową w postaci licznych sklepów, restauracji, kawiarni, placówek edukacyjnych czy ośrodków zdrowia. W sąsiedztwie kompleksu można również znaleźć wiele parków i zielonych terenów np. Park Romana Kozłowskiego, Staw Służewiecki czy Dolinka Służewiecka.Ze względu na swoje usytuowanie, propozycja firmy Marvipol może okazać się interesująca dla inwestorów. Mokotów charakteryzuje się wysokim popytem na wynajem mieszkań. Na terenie dzielnicy mieści się największe centrum biznesowe w Polsce – Służewiec Przemysłowy, w którego obrębie zatrudnionych jest około 100 tys. osób.