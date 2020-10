Praga Deco: 192 nowe mieszkania od Robyg

Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży 190 mieszkań w nowej inwestycji Praga Deco. Osiedle obejmie 2 niskokondygnacyjne, ogrodzone budynki, z wewnętrznymi dziedzińcami, placami zabaw oraz garażami podziemnymi. Część kondygnacji podziemnej przeznaczona będzie na pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie. Metraże mieszkań wyniosą od 29 m2 do 90 m2, już rozpoczęła się przedsprzedaż dla członków ROBYG Club.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ROBYG wprowadza do sprzedaży Praga Deco Osiedle obejmie 2 niskokondygnacyjne, ogrodzone budynki z wewnętrznymi dziedzińcami

pnącza na ścianach zewnętrznych to dodatkowa produkcja tlenu – z płaszczyzn pionowych – oraz pochłanianie CO2, a także obniżenie temperatury zewnętrznej na elewacji

dachy budynków w technologii stropodachu odwróconego z powierzchnią żwirową pozwalają na retencjonowanie wody raz zmniejszenie przegrzewania

oświetlenie LED w częściach wspólnych w budynków zmniejsza zużycie energii elektrycznej

Premiera inwestycji miała miejsce podczas Targów Mieszkań i Domów w Warszawie w dniach 10-11 października. Wszystkie mieszkania ROBYG wyposażone są w cenie – bez dodatkowych kosztów – w system Smart House, który ułatwia zarządzanie nieruchomością, poprawia jej bezpieczeństwo i pozwala obniżyć rachunki za energię nawet o 30%.ROBYG już buduje w ramach Praga Arte 246 lokali w metrażach od 31 do 93 m2. Grupa ROBYG ma duże doświadczenie w rewitalizacji i działaniach przywracających miejski charakter terenów poprzemysłowych. Przykładem takich projektów są osiedla w warszawskim Żoliborzu, Ursusie lub Woli oraz w Gdańsku na Słonecznej Morenie. Dzięki połączeniu sił władz lokalnych, przedsiębiorców i deweloperów prowadzone są liczne działania mające na celu przywrócenie terenów zielonych, utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowych oraz budowy nowych osiedli i powstawania stref usługowych.„Z danych GUS za 2019 r. wynika, że na jednego Polaka przypada 28,7 m2 mieszkania. To o 2 metry więcej niż przed 5 laty, a o ponad 4 metry więcej niż 10 lat temu. Jednak porównując do danych europejskich to wciąż słaby wynik. Nadal największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe – to aż 43% łącznej sprzedaży deweloperów. Jednak rośnie zainteresowanie lokalami trzypokojowymi o powierzchni 50-55 m2 – ich sprzedaż sięga już 34% całkowitej liczby transakcji.Inwestycja Praga Deco wpisuje się w te preferencje i jest doskonale zlokalizowana – to zaledwie 6 kilometrów od ścisłego centrum Warszawy. Do tego zapewnia klimatyczny spokój, ciszę i komfort mieszkania. Jak na każdym osiedlu zapewniamy najnowsze rozwiązania ekologiczne i technologiczne – a także bezpieczeństwo dla rodzin i dzieci. Świetnie zaprojektowane części wspólne, place zabaw, monitoring, ochrona i ogrodzenie sprawią, że mieszkańcy będą mogli poczuć się jak w zacisznej, podmiejskiej stanicy. Także ceny i metraże są bardzo atrakcyjne – w porównaniu do oferty dostępnej w okolicy” – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w ROBYG SA.Inwestycja Praga Deco zlokalizowana przy ulicy Żupniczej – z dala od zgiełku głównej praskiej arterii – to doskonałe miejsce do życia. To lokalizacja dla tych, którzy cenią sobie bezpośrednią bliskość wydarzeń artystycznych i wygodę. Nowe mieszkania położone są niedaleko SOHO Factory, które stanowi przestrzeń wypełnioną zielenią, piękną architekturą, restauracjami, sklepami i tętni życiem artystycznym. W pobliżu Praga Deco jest wiele sklepów, w których można zrobić codzienne zakupy, niedaleko stąd też do Bazaru Różyckiego i centrum handlowego Galeria Wileńska. W okolicy są liczne przedszkola i szkoły. Przy ulicy Brzeskiej, w budynku dawnego szpitala kolejowego, działa Praskie Centrum Medyczne, a na Kijowskiej przychodnia MEDI-system.Najbliższe sąsiedztwo oferuje wiele ciekawych miejsc do wypoczynku. W okolicy znajduje się też kryta pływalnia z basenem sportowym. Latem wystarczy krótki spacer, aby się znaleźć na nadwiślańskiej plaży i skorzystać z oferty działających tam modnych klubów – takich jak „La Playa”, „Plażowa”, czy na tętniącej życiem ulicy Ząbkowskiej z jej klimatycznymi pubami. Można też miło spędzić czas w jednym z dwóch parków: Skaryszewskim lub Praskim, czy wybrać się z dziećmi na wycieczkę do położonego blisko ZOO.Wszystkie osiedla mają doskonale zaprojektowaną zieleń niską i wysoką, aby redukować wpływ promieniowania słonecznego, przegrzewania otoczenia i retencjonowanie wody – przez system korzeniowy oraz liście – czyli powierzchnię biologicznie czynną. Ponadto:Na osiedlach ROBYG dostępna jest pełna instalacja światłowodowa, panele fotowoltaiczne, klimatyzacja, elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne oraz system monitoringu znacząco podwyższający bezpieczeństwo. Wykorzystanie naturalnych zasobów (np. światła słonecznego) pozwala obniżyć czynsz i dbać o środowisko.Wszystkie osiedla ROBYG posiadają także instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku – czyli oświetlenia między innymi korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku – wykorzystuje naturalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ale nie pochłania zasobów, a dodatkowo zmniejsza koszty eksploatacji budynku, co mieszkańcy odczuwają w portfelu.Wszystkie mieszkania ROBYG w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House firmy Keemple. Klienci nie muszą ponosić za to rozwiązanie żadnych dodatkowych opłat. Smart House umożliwia zdalne sterowane domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa.