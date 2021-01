Mist House - nowa inwestycja Develii na wrocławskich Krzykach

Na wrocławskich Krzykach powstanie nowa, kameralna inwestycja mieszkaniowa. W ramach Mist House powstanie 46 mieszkań, które już oferowane są w przedsprzedaży. Inwestycja Develii ma prawomocne pozwolenie na budowę. Budynek ma zostać oddany do użytkowania pod koniec 2022 roku.

Mist House to projekt w prestiżowej lokalizacji - w sercu wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Dedykujemy go przede wszystkim osobom szukającym mieszkania dla siebie. Kameralny charakter inwestycji oraz przemyślane, funkcjonalne układy mieszkań zapewnią komfort życia przyszłym mieszkańcom nowego osiedla. Jego budowa rozpocznie się w najbliższych tygodniach, a jej zakończenie planujemy pod koniec 2022 r. – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Budowa Mist House przy ul. Mglistej we Wrocławiu ma ruszyć w I kwartale 2021 roku. Budynek będzie miał cztery piętra i ma się wyróżniać ciekawą architekturą.W nowej inwestycji Develii będzie dostępne 46 mieszkań o różnych metrażach - od kawalerek o pow. 32 mkw., po mieszkania 6-pokojowe o powierzchni przekraczającej 100 mkw. W każdym z nich przewidziano balkon, taras lub ogródek.O atrakcyjności Mist House ma przesądzać jego położenie - 5 km od centrum Wrocławia, łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, a także bliskość sklepów, punktów usługowych, przedszkoli oraz szkół. W promieniu 3 km od osiedla Mist House znajdują się m.in. 3 duże wrocławskie parki (Kleciński, Grabiszyński i Południowy), tereny zielone przy rzece Ślęży, Centrum Handlowe Borek i Centrum Handlowe Bielany Wrocławskie. Jednocześnie położenie inwestycji zapewnia łatwy dojazd do ważnych arterii drogowych, które umożliwiają wygodny dojazd od centrum i poza granice miasta.W dzielnicy Krzyki Develia realizuje także inne inwestycje: Nowa Racławicka i Między Parkami. W ofercie dostępne są jeszcze wolne mieszkania z terminem odbioru w tym roku. Przekazania na osiedlu Nowa Racławicka zaplanowano na marzec. Mieszkania w inwestycji Między Parkami będą przekazywane właścicielom pod koniec roku. Część z nich wyróżnia się widokiem na rzekę i atrakcyjnymi tarasami.