Osiedle Horizon w Gdańsku z pozwoleniem na budowę

J.W. Constuction rozpocznie budowę Osiedla Horizon w Gdańsku. Deweloper otrzymał właśnie pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji powstanie 629 mieszkań zlokalizowanych w kilku budynkach. Budowa osiedla ma zostać ukończona we wrześniu 2023 roku.

Zainteresowanie naszą inwestycją bardzo nas cieszy. W ciągu krótkiego okresu przedsprzedaży podpisaliśmy kilkadziesiąt umów rezerwacyjnych, które dzięki uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli przekształcić w umowy deweloperskie. Mamy umowę z Generalnym Wykonawcą PORR S.A. Ukończenie budowy zaplanowane jest na wrzesień 2023 roku - mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

Wysoki standard wykończenia, a także świetna lokalizacja, w sąsiedztwie Drogi Zielonej - jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Gdańska, oraz doskonała infrastruktura handlowo-usługowa i kulturalno-edukacyjna dzielnicy, bliskość obiektów sportowych, plaży i parków oraz kilometry ścieżek rowerowych, czynią tę inwestycję wyjątkową, idealną dla osób młodych, które prowadzą aktywny tryb życia - mówi Małgorzata Ostrowska.

Osiedle Horizon w Gdańsku powstanie przy ul. Starowiejskiej, w Letnicy. Kompleks budynków ma powstawać w dwóch etapach. W ramach osiedla powstanie 629 mieszkań o powierzchni od 26 do 98 m kw. o podwyższonym standardzie.Każde mieszkanie będzie miało balkon, loggię lub taras. Zielone dachy na każdym z budynków o zróżnicowanej wysokości: od siedmiu do osiemnastu kondygnacji, zaprojektowane są jako przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców.Na parterze budynków będzie 9 lokali usługowych, a w podziemiach garaże. W hali garażowej i na terenie będą wydzielone miejsca na rowery, znajdzie się miejsce na plac zabaw dla dzieci, a do plaży jest 20 min spacerem.Sąsiedztwo stadionu piłkarskiego i Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo zapewni mieszkańcom Osiedla Horizon dostęp do wydarzeń sportowo-rozrywkowych. Ponadto, w niedalekiej przyszłości, powstanie w okolicy Nautilus Gdańsk - obiekt rekreacyjno-sportowy z parkiem wodnym i kompleksem basenów i saun oraz egzotyczna laguna.Osiedle Horizon powstaje przy ulicy zapewniającej wygodny wyjazd w kierunku obwodnicy południowej, Autostrady A1 oraz dróg ekspresowych w kierunku Warszawy, Łodzi i Szczecina. Dojazd samochodem do centrum zajmuje zaledwie 11 minut, do lotniska – 25. Do przystanku komunikacji miejskiej jest kilka minut spacerem.