Apartamenty Trimare w Sztutowie od Dekpol Deweloper

W Sztutowie powstanie nowa inwestycja Dekpol Deweloper. W pierwszym etapie deweloper wybuduje 189 apartamentów o metrażach od 28 do 49 mkw. Oddanie ich do użytkowania jest planowane w 2023 roku.

Nasza nowa inwestycja zlokalizowana jest w typowo wakacyjnej miejscowości, bardzo popularnej wśród turystów. Nowoczesne apartamenty położone bezpośrednio nad polskim morzem z dostępem do szerokich i piaszczystych plaż, umożliwią odpoczynek przez cały rok. Wprowadzone do oferty lokale, mogą być nabywane zarówno na własny użytek i traktowane jako tzw. second home, jak również stanowią idealny produkt inwestycyjny. Lokowanie oszczędności w nieruchomości w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych jest obecnie coraz popularniejszą formą inwestycji i ochrony posiadanego kapitału - powiedział Sebastian Barandziak, Prezes Dekpol Deweloper.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty Trimare - wizualizacja Osiedle Trimare w swoim pierwszym etapie składać się będzie z dziewięciu niskich 3-kondygnacyjnych budynków.

I etap Osiedla Trimare będzie się składać z dziewięciu 3-kondygnacyjnych budynków. W każdym z nich powstanie po 21 apartamentów. Inwestycja dostarczy łącznie 189 lokali o metrażach od 28 do 49 mkw. w cenie od 375 tys. zł brutto. Apartamenty będą wyposażone w słoneczne balkony. W ramach inwestycji powstaną również naziemne miejsca postojowe.Inwestycja powstanie w pobliżu szerokich piaszczystych plaż oraz pięknych sosnowych lasów. Niedaleko znajduje się również wiele nadmorskich atrakcji oraz rozbudowana infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzenie czasu. W odległości zaledwie kilkuset metrów przebiega nadmorski szlak rowerowy R10 sieci EuroVelo. Z kolei do przystanku kolejki wąskotorowej jest zaledwie 1 km. Niewiele dalej jest do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także Rezerwatu Kormoranów i Czapli Siwej. Szybki dojazd do Sztutowa zapewnia trasa ekspresowa S7.Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol Budownictwo.