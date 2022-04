Osiedle Olimpijskie od Agrobexu już w sprzedaży

W Szamotułach powstaje Osiedle Olimpijskie. Nowa inwestycja mieszkaniowa Agrobexu trafiła już do sprzedaży. W pierwszym etapie powstanie budynek wielorodzinny z 50 mieszkaniami.

Przeczytaj także: Osiedle Cynamonowa Vita we Wrocławiu już w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Olimpijskie - wizualizacja 3 Do sprzedaży trafiły lokale z pierwszego budynku etapu I, czyli 50 mieszkań o powierzchni od 32 do 57 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: Osiedle Przemyska Vita od Develii już w sprzedaży

Agrobex rozpoczyna budowę inwestycji Osiedle Olimpijskie w Szamotułach, przy ulicy Staszica. Do sprzedaży trafiły lokale z pierwszego budynku etapu I, czyli 50 mieszkań o powierzchni od 32 do 57 mkw. Do dyspozycji będą kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe. Do dyspozycji mieszkańców osiedla zostaną oddane windy, komórki lokatorskie, garaże rodzinne oraz miejsca postojowe. Deweloper zadba również o małą architekturę. Zaprojektowano zieloną przestrzeń spacerową, która ma być miejscem spotkań mieszkańców. Dla najmłodszych powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Na osiedlu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.Ceny mieszkań na osiedlu Olimpijskim rozpoczynają się od 6700 zł brutto za mkw., a zakończenie realizacji I etapu planowane jest na grudzień 2023 roku.Projekt powstanie praktycznie w samym centrum Szamotuł. To umożliwia nieograniczony dostęp do wszelkich zasobów i atrakcji miasta. Sąsiadująca z inwestycją ulica Sportowa to m.in. miejski stadion, hala sportowa, pływalnia i całoroczne korty tenisowe. Dworzec kolejowy to tylko kilka minut pieszo. Tuż obok inwestycji znajdują się sklepy, przedszkole, publiczna szkoła podstawowa, apteka, a także Szamotulski Ośrodek Kultury. Tereny zielone do spacerów czy jazdy rowerowej zapewnia Park Jana III Sobieskiego oraz Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna „Pioszczychy”.