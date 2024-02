Rusza budowa inwestycji mieszkaniowej Orzechowa w Warszawie

Wystartowała budowa inwestycji mieszkaniowej "Orzechowa" w dzielnicy Włochy w Warszawie. Najnowszy projekt belgijskiego dewelopera, GH Development, dostarczy na stołeczny rynek 114 mieszkań i 7 lokali usługowych. Osiedle ma zostać oddane na początku 2026 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma SPS Construction.

Przeczytaj także: Kolejny etap Royal Residence na warszawskim Wilanowie już w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Orzechowa - wizualizacja Projekt Orzechowa dostarczy 114 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań.

Przeczytaj także: Osiedle Zielono Mi w Warszawie z pozwoleniem na budowę

Osiedle "Orzechowa" powstanie przy ulicy Orzechowej 3 w warszawskiej dzielnicy Włochy. Tą dynamicznie rozwijającą się część miasta charakteryzuje dobra infrastruktura usługowo-edukacyjna. Inwestycja jest zlokalizowana w niedużej odległości od przystanków komunikacji miejskiej, zapewni dogodny dojazd do centrów biurowych, galerii handlowych oraz pozostałych dzielnic Warszawy.Projekt Orzechowa dostarczy 114 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań. W ofercie znajdą się lokale od 1 do 4 pokoi o zróżnicowanych metrażach od 25 do 82 m kw. Projektanci zadbali, aby każde mieszkanie charakteryzował ustawny układ pomieszczeń oraz dobre doświetlenie światłem dziennym. Dodatkowo każdy lokal, w zależności od swojego położenia, będzie posiadać balkon, loggię lub ogródek. W budynku znajdzie się także wygodny parking podziemny. Dla dodatkowego komfortu użytkowników, na parterze budynku zaprojektowano lokale handlowo-usługowe.Poza uruchomionymi już projektami GH Development pracuje nad przygotowaniem kolejnych inwestycji w stolicy. Firma realizuje strategię biznesową opartą o nowoczesne i innowacyjne inwestycje mieszkaniowe w atrakcyjnych lokalizacjach W Warszawie GH Development planuje zbudować ponad 2100 mieszkań. Deweloper powiększa także zasoby posiadanych gruntów pod realizację nowych inwestycji.