Dantex wprowadza ostatni etap inwestycji Ursus Vita

Dantex wprowadza do oferty ostatni etap inwestycji mieszkaniowej Ursus Vita - 231 mieszkań o powierzchniach od 40 do 100 mkw. Zakończenie budowy tego etapu przewidziano na I kwartał 2026 roku.

Zakończenie budowy ostatniego etapu osiedla Ursus Vita planujemy na I kwartał 2026 roku. Zgodnie z naszym harmonogramem prac proces odbiorów mieszkań przez nowych właścicieli rozpocznie się w II kwartale 2026 roku - mówi Grzegorz Choromański, Kierownik Sprzedaży projektu Ursus Vita.

Ursus Vita - wizualizacja 1 W ostatnim etapie inwestycji Ursus Vita powstanie 231 mieszkań z balkonami lub ogródkami do dyspozycji mieszkańców.

W ostatnim etapie inwestycji Ursus Vita powstanie 231 mieszkań z balkonami lub ogródkami do dyspozycji mieszkańców. W ofercie znajdą się mieszkania o zróżnicowanym metrażu, jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe, w tym 120 mieszkań dwupokojowych i 86 mieszkań trzypokojowych. Wysokość mieszkań wynosi od 279 do nawet 320 cm. Ponadto inwestycja obejmuje również komórki lokatorskie, wózkownię i miejsca parkingowe. Na osiedlu przewidziano przestrzenie wspólne, m.in. ogród społecznościowy - miejsce do wypoczynku i integracji z sąsiadami.Dotychczas w ramach projektu Ursus Vita powstały już trzy budynki, w których łącznie znajduje się 495 mieszkań. Część z nich została już odebrana przez nowych mieszkańców. Kolejne zostaną oddane w II kwartale 2024 oraz w III kwartale 2025 roku. Osiedle oferuje szereg ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest tężnia, która stanowi miejsce relaksu i odprężenia, a także naturalny generator zdrowego mikroklimatu. Znalazło się także miejsce na przestrzenie pełne zielonych akcentów.Inwestycja Ursus Vita to miejsce otwarte zwłaszcza na potrzeby rodzin z dziećmi. Na terenie osiedla znajduje się nowoczesny plac zabaw, wyposażony w bezpieczne i kreatywne rozwiązania, rozwijające umiejętności motoryczne oraz społeczne. Dodatkowo nieopodal znajdują się liczne tereny zielone, do których z osiedla Ursus Vita można dotrzeć spacerem - Park Czechowicki, Park Achera, Park Hassów czy EKOpark.Inwestycja Ursus Vita położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Ursus, w rejonie Szamot, przy ulicy Herbu Oksza. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, odjeżdżające ze stacji kolejowych Ursus Północny oraz Warszawa Ursus, umożliwiają mieszkańcom szybki dojazd do Śródmieścia i pozostałych dzielnic oraz podwarszawskich miejscowości. Bliskość drogi ekspresowej S2 to z kolei wygodne rozwiązanie szczególnie dla osób często podróżujących za miasto. W pobliżu osiedla Ursus Vita znajdują się liczne punkty usługowe, sklepy spożywcze, placówki medyczne, obiekty sportowe oraz miejsca rozrywki.