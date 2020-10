Prestovia House: na Pradze powstają 162 nowe mieszkania od Develia

Praga Północ, ulica Jagiellońska, zaledwie 2,5 kilometra od Rynku Starego Miasta. To właśnie w tej lokalizacji powstaje Prestovia House - kaskadowy budynek mieszkalny z portfolio firmy Develia, który powiększy stołeczny rynek o 162 nowe mieszkania powierzchniach od 30 do 95 mkw. Prace budowlane mają ruszyć już na przełomie roku.

Przeczytaj także: Praga Deco: 192 nowe mieszkania od Robyg

- Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowanie nowymi mieszkaniami wróciło już do poziomu sprzed pandemii. Potwierdzają to również wyniki sprzedaży: w III kwartale br. Develia sprzedała 358 lokali, czyli o 15% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dlatego też poszerzamy naszą ofertę o kolejny projekt. Prestovia House będzie wyróżniać się podwyższonym standardem - do części mieszkań będą przynależeć duże tarasy i przeszklone balkony. Elegancka elewacja z wykorzystaniem imitacji betonu i drewna nada budynkowi niepowtarzalny charakter - mówi Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii.

Prestovia House to 8-kondygnacyjny kaskadowy budynek wielorodzinny, który pomieści 162 nowe mieszkania - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 30 mkw. po przestronniejsze, blisko 100-metrowe cztery pokoje. Do części z nich należeć będą tarasy lub balkony, niektóre z przeszkleniami.W podziemnej części budynku zaplanowano jednopoziomową halę garażową, w której znajdzie się również miejsce dla praktycznych schowków. Nowe mieszkania powstają w lokalizacji, która gwarantuje dogodne połączenie z innymi częściami stolicy. Przyszli mieszkańcy zyskają łatwy dostęp do przystanków tramwajowych i autobusowych, SKM, a także dobry dojazd do stacji metra Dworzec Gdański i Dworzec Wileński.W niedalekiej odległości od inwestycji znajdują się centrum handlowe Westfield Arkadia, Bulwary Wiślane, Ogród zoologiczny oraz Stare Miasto. Ponadto w pobliżu dostępne są dwie uczelnie wyższe: Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej.