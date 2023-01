Tuwima Apartments w Nowym Centrum Łodzi już w sprzedaży

Do sprzedaży trafiły pierwsze mieszkania z nowej inwestycji spółki Resi Capital S.A. Kompleks Tuwima Apartments powstaje na terenie Nowego Centrum Łodzi. W ramach inwestycji deweloper zaoferuje 600 lokali w dwóch budynkach.

Kompleks mieszkaniowy Tuwima Apartments znajduje się we wschodniej części Nowego Centrum Łodzi, w kwadracie ulic Tuwima, Przędzalniczej, al. Rodziny Grohmanów i Tramwajowej.

Tuwima Apartments to zielona enklawa uzupełniająca charakter zabudowy Nowego Centrum Łodzi. Do dyspozycji mieszkańców oddamy rozległe tereny rekreacyjne i wypoczynkowe o powierzchni ponad 2 600 mkw. w postaci dwóch otwartych dziedzińców dostępnych poprzez schody terenowe oraz plac zabaw o powierzchni ponad 300 mkw.,

dodaje Anna Łagowska-Cioch.

Całość inwestycji uzupełnią blisko 3 000 mkw. przestrzeni usługowej, na której znajdzie się m.in. duży sklep spożywczy, oraz miejsca parkingowe w garażach podziemnych.

Kompleks mieszkaniowy Tuwima Apartments znajduje się w dobrze skomunikowanej ze strategicznymi punktami miasta wschodniej części Nowego Centrum Łodzi, w kwadracie ulic Tuwima, Przędzalniczej, al. Rodziny Grohmanów i Tramwajowej. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaje 11-piętrowy budynek wzdłuż al. Rodziny Grohmanów oferujący 452 mieszkania o powierzchni od 25 do 80 mkw., w którym dostępnych jest pierwsze 150 lokali na sprzedaż. Kolejny etap zakłada realizację 7- piętrowego budynku z 145 mieszkaniami przy ul. Tuwima. W sumie deweloper dostarczy na łódzki rynek ponad 26 300 mkw. powierzchni użytkowej.Całość inwestycji uzupełni blisko 3 000 mkw. przestrzeni usługowej, na której znajdzie się m.in. duży sklep spożywczy, oraz miejsca parkingowe w garażach podziemnych.Nowoczesna architektura Tuwima Apartments nawiązuje do historycznej spuścizny Łodzi i doskonale wpisuje się w spektakularny program rewitalizacji kluczowego obszaru śródmieścia, w ramach którego powstaje Nowe Centrum Łodzi – prestiżowa dzielnica o powierzchni 100 ha w samym sercu miasta, wydzielona ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską. Ta nowa wizytówka Łodzi łączy funkcje mieszkaniowe, usługowe, biznesowe i kulturalne, a najlepsze tradycje spotykają się tu z nowoczesnością i zielonymi rozwiązaniami, tworząc atrakcyjną przestrzeń do życia, spędzania wolnego czasu i pracy.Kompleks mieszkaniowy będzie podlegał certyfikacji w systemie BREEAM, podkreślającym istotność kluczowych czynników takich jak lokalizacja i dostępność komunikacyjna, zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie wody i energii oraz wykorzystanie prośrodowiskowych i ekologicznych materiałów.Tuwima Apartments to drugi, obok WIMA Widzewskiej Manufaktury, projekt mieszkaniowy realizowany przez Resi Capital w Łodzi.